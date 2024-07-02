Коментар лідера після матчу зі Словенією.
Кріштіану Роналду, УЄФА
02 липня 2024, 09:40
Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував прохід в чвертьфінал Євро після перемоги над Словенією (0:0, 3:0 за пенальті).
"Ми проявили ентузіазм, показали, що хочемо грати, отримувати задоволення та дарувати радість уболівальникам – все це наше життя.
Було важко, але такий футбол. Суперники добре захищалися — вони дуже сильні, — але Португалія перемогла, оскільки ми грали краще і заслужили місце у вісімці найсильніших", — сказав Роналду.
Огляд матчу Португалія — Словенія доступний на Football.ua.