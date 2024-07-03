Головний тренер збірної Бразилії Дорівал Жуніор прокоментував нічию з Колумбією на груповому етапі. 

"На стадіоні пенальті в одному з моментів не побачили лише арбітри та команда ВАР. Наша команда серйозно постраждала через суддів", — цитує Дорівала ресурс Globo. 

В матчі відбувся момент у штрафному майданчику збірної Колумбії, коли суперники збили Вінісіуса, але арбітри не побачили фол. 

У підсумку зустріч завершилася нічиєю із рахунком 1:1. 

 