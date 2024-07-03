Копа Америка

Коментар тренера стосовно нічиєї в зустрічі.

Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренцо висловив думку стосовно матчу з Бразилією.

"В певних ситуаціях ми домінували над ними, повинні були виграти"", — цитує тренера Swissinfo Ch.

"Правда в тому, що ми зіграли одну з найкращих ігор епохи. Нам довелося почати матч після пропущеного голу зі штрафного. Я пишаюся хлопцями за матч, який вони зіграли, і за те, як вони представили країну".

У підсумку зустріч завершилася нічиєю із рахунком 1:1.