Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренцо висловив думку стосовно матчу з Бразилією. 

"В певних ситуаціях ми домінували над ними, повинні були виграти"", — цитує тренера Swissinfo Ch. 

"Правда в тому, що ми зіграли одну з найкращих ігор епохи. Нам довелося почати матч після пропущеного голу зі штрафного. Я пишаюся хлопцями за матч, який вони зіграли, і за те, як вони представили країну". 

У підсумку зустріч завершилася нічиєю із рахунком 1:1. 

 