Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Австрії прокоментував поразку від Туреччини.

Напередодні в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 збірна Австрії поступилась Туреччині.

Австрія — Туреччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри головний тренер "Das Team" Ральф Рангнік прокоментував виступ власної команди.

"Нам не вистачило необхідного везіння, і я вважаю, що якби гра перейшла в додатковий час, ми б перемогли. У нас був час, щоб зрівняти рахунок, але це важко, коли у суперників на воротах стоїть Гордон Бенкс!

Ми не використали достатньо власних моментів і недостатньо добре захищали власні ворота.

У всіх чотирьох іграх, які ми зіграли, були дуже цікавими. У тому числі і сьогодні. Не завжди все йшло за планом, але це були чотири дуже цікаві та напружені ігри.

Тепер нам потрібно взяти цей досвід із собою в Лігу націй, а потім — у кваліфікацію до чемпіонату світу.

Я не можу повірити, що ми сьогодні їдемо додому, ми думали, що продовжимо нашу подорож", — заявив німецький фахівець.

У чвертьфіналі Євро-2024 Туреччина зіграє проти Нідерландів.