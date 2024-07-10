Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував поразку від Іспанії.

Напередодні в півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Франції поступилась Іспанії.

Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Les Bleus" Рандал Коло Муані прокоментував виступ власної команди.

"Це був важкий матч, суперники багато володіли м’ячем. Але нам усе одно вдалось швидко відкрити рахунок.

Проте подібні ігри завжди зводяться до найдрібніших деталей, і вони були не на нашому боці цього вечора", — заявив французький виконавець.

У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.