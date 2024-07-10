Форвард Франції прокоментував поразку від Іспанії.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
10 липня 2024, 10:53
Напередодні в півфіналі чемпіонату Європи-2024 збірна Франції поступилась Іспанії.
Іспанія — Франція 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри нападник "Les Bleus" Рандал Коло Муані прокоментував виступ власної команди.
"Це був важкий матч, суперники багато володіли м’ячем. Але нам усе одно вдалось швидко відкрити рахунок.
Проте подібні ігри завжди зводяться до найдрібніших деталей, і вони були не на нашому боці цього вечора", — заявив французький виконавець.
У фінальному матчі Євро-2024 Іспанія зіграє проти сильнішого з пари Нідерланди — Англія.