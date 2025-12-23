Інше

64-річний фахівець підписав нову угоду до 2027 року.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про продовження конракту з головним тренером Хосе Луїсом Менділібаром.

Нова угода з 64-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Нагадаємо, Менділібар очолив "червоно-білих" у лютому 2024 року. Під його керівництвом команда, в якій виступає Роман Яремчук, стала чемпіоном Суперліги, володарем Кубку Греції та вперше взяла єврокубковий трофей, вигравши Лігу конференцій.

Після 15 турів Олімпіакос набрав 36 очок і посідає друге місце у Суперлізі, відстаючи від АЕКа на один бал. У Лізі чемпіонів греки набрали п'ять очок і посідають 29 місце.