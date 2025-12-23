Інше

Саудівський клуб швидко вирішив проблеми, щоб знову мати право реєструвати новачків.

Міжнародна федерація футболу ФІФА зняла трансферний бан для саудівського Ан-Насра. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, представники ФІФА підтвердили, що Ан-Наср виконав усі вимоги та зобов'язання, і справа щодо клубу була закрита.

Таким чином, керівництво саудівського клубу тепер знову може підписувати та реєструвати новачків у своєму складі.

Раніше була інформація, що на Ан-Наср було накладено трансферний бан через заборгованість перед Манчестер Сіті за трансфер Емеріка Лапорта у 2023 році. Стверджувалося, що саудівський клуб не виплатив "містянам" близько дев'яти мільйонів євро.

Нагадаємо, у складі Ан-Насра виступає Кріштіану Роналду.