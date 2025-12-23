Італія

Наставник Болоньї поділився своїми думками після гри з Наполі.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно прокоментував поразку своєї команди у матчі Суперкубку Італії проти Наполі (0:2).

"Ми зробили все можливе проти команди, яка перевершила всі наші очікування, а Нерес провів чудовий матч. Фергюсон мав шанс зрівняти рахунок, але як тільки ми пропустили другий гол, на цьому все і закінчилося.

Наполі показав фантастичну гру, ми віддали всі сили, але не змогли піднятися до їхнього рівня. Шкода, але саме такі матчі допомагають команді зростати.

Равалья чудово зіграв у попередньому матчі, у нього була невелика осічка, але це нічого не змінює. Він дуже переживає за цей клуб, немов кольори Болоньї витатуйовані у нього на шкірі.

Шкода, але ми програли через справді чудову гру суперника. Дійти до фіналу ніколи не буває легко, ми працюємо над помилками, щоби покращити свою гру в майбутньому. Ми, як і раніше, беремо участь у кількох різних турнірах і в жодному разі не повинні втрачати пильності.

Я ні про що не жалкую, бо хлопці виклалися на повну. Можливо, найбільшою помилкою було прагнення прорватися через оборону суперника та нестача терпіння, але ми грали проти чинних чемпіонів Італії. Ми гідно виступили на цьому турнірі", — наводить слова Італьяно Football-Italia.

