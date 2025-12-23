Англія

Лондонський клуб прагне випередити європейських грандів у трансферній гонці за молодого талантa.

Лондонський Челсі включив у свій список трансферних пріоритетів півзахисника бельгійського Генка Константіноса Карецаса.

Клуб планує оформити угоду з перспективним гравцем у 2026 році, намагаючись випередити інших претендентів.

Карецас, уродженець Генка, який обрав представляти збірну Греції, може ефективно грати на позиції "десятки", а також на флангах атаки, демонструючи універсальність у складі.

За інформацією джерел, інтерес до футболіста виявляють такі європейські клуби, як Арсенал, Ліверпуль, Баварія та ПСЖ.

