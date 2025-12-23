Італія

30-річний бельгієць не виступав за "россонері" з травня 2023 року.

Нападник Мілана Дівок Орігі залишив склад "россонері". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вирішили достроково розірвати контракт, розрахований до літа 2026 року.

Востаннє Орігі виступав за Мілан ще у травні 2023 року, а минулий сезон він на правах оренди провів за Ноттінгем Форест.

У першій половині цього сезону Дівок тренувався індивідуально, але продовжував отримувати близько чотирьох мільйонів євро за сезон, що навіть більше за зарплату Луки Модрича.

Після 15 турів Мілан набрав 32 очки та посідає друге місце в Серії А, відстаючи від Інтера на один бал.

Раніше повідомлялося, що матч Серії А Мілан — Комо не відбудеться в Австралії.