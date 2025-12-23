Італія

Захисник може змінити клубну прописку.

Італійські та європейські топклуби проявляють інтерес до 20-річного правого захисника Аталанти Марко Палестри, який нині виступає за Кальярі на правах оренди.

За інформацією CaughtOffside, окрім Барселони та Ліверпуля, стеження за гравцем ведуть Арсенал, Челсі, Манчестер Юнайтед, а також Баварія і мадридський Атлетіко.

Поточна трансферна вартість Палестрі оцінюється у 35-40 млн євро, проте Аталанта наразі не поспішає з продажем.

У цьому сезоні Палестра взяв участь у 14 матчах у всіх турнірах і відзначився трьома результативними передачами.