Іспанець хоче, щоб хорват залишився на Етіхаді.
Йошко Гвардіол, getty images
23 грудня 2025, 10:32
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола виступив з ініціативою продовження контракту центрального захисника команди Йошко Гвардіола.
23-річний хорват цього сезону регулярно грає в центрі оборони поряд із Рубеном Діашем. Клуб прагне закріпити його як ключового гравця на довгостроковий період і планує підписати нову угоду вже цього сезону.
Хоча чинний контракт Гвардіола діє до 2028 року, очікується його продовження з можливим підвищенням зарплати.
Йошко став одним із найчастіше використовуваних гравців у поточному сезоні, зігравши 20 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та зробив чотири результативні передачі. При цьому Барселона розглядає хорвата як потенційне посилення своєї оборони.