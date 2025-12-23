Англія

Іспанець хоче, щоб хорват залишився на Етіхаді.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола виступив з ініціативою продовження контракту центрального захисника команди Йошко Гвардіола.

23-річний хорват цього сезону регулярно грає в центрі оборони поряд із Рубеном Діашем. Клуб прагне закріпити його як ключового гравця на довгостроковий період і планує підписати нову угоду вже цього сезону.

Хоча чинний контракт Гвардіола діє до 2028 року, очікується його продовження з можливим підвищенням зарплати.

Йошко став одним із найчастіше використовуваних гравців у поточному сезоні, зігравши 20 матчів у всіх турнірах, забив два м’ячі та зробив чотири результативні передачі. При цьому Барселона розглядає хорвата як потенційне посилення своєї оборони.