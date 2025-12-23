Туреччина

Нігерійський форвард підтримав можливий трансфер співвітчизника напередодні січневого вікна.

Нападник Галатасарая Віктор Осімген порадив своєму земляку, форварду Аталанти Адемолі Лукману, розглянути можливість переходу до турецького клубу під час зимового трансферного вікна.

Лукман, який після невдалого літнього трансферного періоду шукає варіанти зміни клубу, має у списку пріоритетів Галатасарай. За інформацією джерел, Осімген підтримав можливий перехід земляка до турецької команди.

У поточному сезоні форвард Галатасарая забив 12 м’ячів у 16 матчах. На рахунку Лукмана за Аталанту — два голи та одна результативна передача у п’яти іграх.

Раніше стало відомо, що Ювентус розглядає Лукмана як заміну Влаховичу.