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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚡Нападающий Ворсклы Руслан Степанюк прокомментировал эпизод со своим удалением в матче против Десны: "Если Монзуль в запаре, то пусть не занимает чужое место!"

⚡Нападающий Колоса Евгений Селезнев заявил, что недоволен решением проводить поединки чемпионата в плохих погодных условиях: "Как можно играть в минусовую температуру? Это антифутбол".

Ох уж эта история с Кубанью👀👇

⚡Жозе Моуриньо поделился эмоциями после победы в дерби Северного Лондона: "Меня не волнует место Арсенала, они очень хороши".

Очередной троллинг от Особенного?😈

⚡Спортивный директор Мехелена Вилфрид ван Хооф отреагировал на ситуацию вокруг украинского полузащитника Марьяна Шведа: "Оценим ситуацию со Шведом во время зимнего перерыва".

А может и правда?🤔👇

⚡Истанбул Башакшехир ушел с поля в матче с ПСЖ из-за проявления "расизма" со стороны арбитра.

Однажды поскользнулся и понеслась👇

Что, опять?😡

⚡Динамо Киев вырвало путевку в Лигу Европы в битве с Ференцварошем благодаря единственному голу Дениса Попова.

Теперь нет никаких сомнений👇

⚡Лучшей женщиной-арбитром по версии IFFHS признана Стефани Фраппар (Франция), второй стала Эстер Штаубли (Швейцария), третьей — Катерина Монзуль (Украина).

👏👏👏

⚡Нападающий Интера Ромелу Лукаку высоко оценил свой уровень: "Я вхожу в пятерку лучших бомбардиров мира".

Кто бы мог составить конкуренцию Лукаку в этой "весовой категории"?🤔

⚡Исполком УАФ продлил контракт с главным тренером сборной Украины U-21 Русланом Ротанем.

Пишите в комментариях, если у кого есть какие-то догадки😏

⚡Шахтер отомстил Интеру за полуфинал ЛЕ, оставив команду Антонио Конте без еврокубков.

Ну всё, после этих комментариев данная подборка не понравится ни болельщикам Шахтера, ни Динамо.🥺

⚡Главный тренер Интера Антонио Конте резко ответил на вопросы журналистки после ничьей с Шахтером: "Подумай, прежде чем задавать вопросы".

⚡По информации Александра Денисова, оспаривать техническое поражение Украины будут юристы, выигравшие "дело Мораеса".

Объясните, что тут происходит?😂

⚡Полузащитник Интера Кристиан Эриксен намерен в зимнее трансферное окно вернуться в АПЛ.

Вот так выглядит отчаяние😞👇

⚡Как сообщает The Guardian, руководство Манчестер Юнайтед не намерено увольнять Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера, несмотря на вылет команды из Лиги чемпионов.

Раз так, то вопросов нет🤷‍♂️

⚡Голкипер ЧФР Клуж Кристиан Балградеан остался недоволен работой судей в матче против Янг Бойз: "Арбитр выкинул нас из Лиги Европы, потому что мы — румыны".

Запускаем новый флешмоб?🤔

Совпадение?😒👇

⚡Динамо Киев потеряло очки в скандальном матче против Колоса, который сопровождался двумя удалениями, скандальными эпизодами с применением VAR и плохой реализацией Владислава Супряги.

Просто момент был слишком простой, чтобы его реализовывать🙄

⚡Дерби Манчестера между МЮ и Ман Сити завершилось без забитых мячей.

А ведь уже не впервые центральный матч тура АПЛ не оправдывает ожиданий болельщиков🤷‍♂️

⚡Боруссия Дортмунд разгромно уступила Штутгарту в поединке чемпионата Германии.

⚡Артем Милевский рассказал о причинах своего приезда в столицу Украины: "Зачем приехал в Киев? Это знаю только я и мой агент".

А кто бы не выехал?😅

⚡Антонио Конте анонсировал уход нескольких игроков Интера: "Некоторые футболисты могут уйти, чтобы иметь больше игрового времени".

На этот титул никто не претендует больше.

⚡Боруссия Дортмунд уволила Люсьена Фавра с поста главного тренера первой команды.

В следующий раз постараемся пораньше🙃. К слову, материал по Артете уже начинать готовить или дело не в тренере?🤔

⚡Удаление Джаки и автогол Обамеянга принесли Бернли победу над Арсеналом.

По классике:

Никита Евтушенко, Football.ua