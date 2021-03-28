ЧМ-2022. Отбор

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, подводят итоги матча квалификации к ЧМ-2022, в котором сборная Украины подошла вплотную к первой победе в мартовском цикле, но допустила фатальную ошибку.

Ничейный исход гостевого поединка против действующих чемпионов мира в рамках первого тура квалификации к мундиалю-2022 (1:1) открывал для сборной Украины достаточно неплохие перспективы ведения турнирной борьбы в непростом квинтете D. Следующей вехой отбора для "сине-желтых" была домашняя игра против Финляндии — постоянно прогрессирующего в своей новейшей истории коллектива, который на данный момент выступает под руководством Маркку Канервы.

Андрей Шевченко на отчетный поединок вновь применил построение с пятью защитниками, но, в отличии от встречи против Франции, использовал двух форвардов на острие атаки в лице Романа Яремчука и Александра Зубкова, под которыми располагался Руслан Малиновский — лучший футболист "сине-желтых" в первой половине отчетного матча.

Поначалу, игра, на фоне очередного изменения тактического рисунка, нашей команде давалась с большим трудом. Опорная зона распадалась даже под небольшим давлением со стороны соперников, а индивидуальные ошибки становились причиной возникновения моментов у ворот Бущана. Впрочем, Украина сумела обойтись без пропущенного гола, так и не получив ни одного выстрела в створ до перерыва.

В атаке у команды Шевченко также было не все гладко. Ударную ногу Малиновского соперники регулярно блокировали на подходе ко своей штрафной, а непосредственно внутри владений финнов присутствовал определенный сумбур в действиях наших футболистов. Лучший момент первого тайма был на 28-й минуте на счету у Александра Зубкова, но его удар головой в завершении подачи с левого фланга штрафной от Малиновского прошел в сторону от левой штанги.

Также, можно выделить подходы с участием Караваева и Зинченко с завершающими ударами со средней дистанции, но голкипер Йоронен и защитники с ними справлялись без особого труда. Сборной не хватало акцента в завершающей трети, а призывы главного тренера не играть через передачи назад говорили об одном — что-то в изначальной задумке пошло не так. На исправление недочетов у Шевченко было ровно 15 минут.

На второй тайм тренерский штаб дал указание поднять активность фланговой игры, ради чего фланговые защитники разместились чуть ли не в зоне действия вингеров. Этот шаг казался неоправданным в условиях активной контригры со стороны соперников, и, действительно, мог привести к тяжелым последствиям уже на 52-й минуте, когда рывок Пукки к нашим воротам завершился передачей в левый фланг штрафной на Лода, однако Матвиенко удачно прыгнул в подкате наперерез удару соперника.

Акцент нашей атаки состоял в том, чтобы окружить владения оппонентов, настроив при этом регулярные передачи на обострение. Но явно не хватало уверенного в себе игрока на острие атаки. К большому сожалению, но Роман Яремчук в этой встрече себя не показал с точки зрения завершения моментов. Выход Жуниора Мораеса был ожидаемым, но главным вопросом в данном контексте была способность форварда Шахтера побороть собственный негативный осадок от слабой результативности в матчах за клуб.

Однако, эта замена от Шевченко сыграла прекрасно. Мораес искал свой момент недолго, а позиционная атака на 80-й минуте через правый фланг прошла через ноги Малиновского, Марлоса и Караева, после чего Александр сделал результативный прострел в зону перед вратарской. Было стойкое впечатление, что автор голевой передачи праздновал даже больше, чем сделавший решающее касание перед чужими воротами футболист.

Но что начало происходить с нашей командой после достигнутого успеха? Украине вскружило голову, и оборона начала сыпаться как карточный домик. Моменты у защитника Араюри при стандартах — чистой воды подарок для команды Шевченко, ведь из убойных позиций мяч неизменно отправлялся в сторону от левой штанги. Впрочем, наибольший ущерб для нашей последней линии оказался "самострелом".

Забарный провел этот матч на низком уровне, но его передача назад на 88-й минуте выходила за любые рамки дозволенного. Миколенко попытался исправить ситуацию неумелым дриблингом, но тут же был атакован Пукки, после чего против форварда оставалось только фолить. Прямая красная карточка, пенальти (дело происходило внутри штрафной), и точный удар пострадавшего в левый нижний угол. Мораес попытался в концовке компенсированного времени зайти на второй личный и командный гол, но Йоронен спас. Ужасная концовка.

В следующем туре сборная Украины сыграет домашний матч против Казахстана, а Финляндия будет принимать на своем поле тех же казахов, но уже во время осенней международной паузы.Украина — Финляндия 1:1Мораес, 80 — Пукки, 89 (пен.).Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь — Зубков (Марлос, 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко, 78), Зинченко — Яремчук (Мораес, 67).Йоронен — Гранлунд (Алхо, 17), Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала (Хямяляйнен, 76) — Кауко (Похьянпало, 68), Камара, Шуллер (Тейлор, 75) — Пукки, Лод.Предупреждения: Матвиенко, Соболь — Камара, Тойвио