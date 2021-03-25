ЧМ-2022. Отбор
Член тренерского штаба сборной Украины прокомментировал ничейный исход поединка против Франции.
Александр Шовковский, фото УАФ
25 марта 2021, 07:15
В рамках поединка первого тура квалификации к чемпионату мира-2022, сборная Украины сумела добыть один балл на поле действующих чемпионов мира — национальной команды Франции (1:1).
Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча
Представитель тренерского штаба "сине-желтых" Александр Шовковский, в своем Instagram-аккаунте прокомментировал эпизод с голом Антуана Гризманна из офсайда, который ошибочно не зафиксировал боковой арбитр.
"А вне игры было!
Но, несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата. Нам всегда есть чему учиться и к чему стремиться.
Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить. Пока...", — гласит прикрепленное к посту сообщение.
В следующем туре сборную Украины ожидает домашний поединок против Финляндии.