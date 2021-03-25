ЧМ-2022. Отбор

Член тренерского штаба сборной Украины прокомментировал ничейный исход поединка против Франции.

В рамках поединка первого тура квалификации к чемпионату мира-2022, сборная Украины сумела добыть один балл на поле действующих чемпионов мира — национальной команды Франции (1:1).

Франция — Украина 1:1 Видео голов и обзор матча

Представитель тренерского штаба "сине-желтых" Александр Шовковский, в своем Instagram-аккаунте прокомментировал эпизод с голом Антуана Гризманна из офсайда, который ошибочно не зафиксировал боковой арбитр.



"А вне игры было!

Но, несмотря на это, мы все-таки добились положительного для нас результата. Нам всегда есть чему учиться и к чему стремиться.

Есть один факт, который нас поразил, но я не могу об этом говорить. Пока...", — гласит прикрепленное к посту сообщение.

В следующем туре сборную Украины ожидает домашний поединок против Финляндии.