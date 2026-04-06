Бельгійський півзахисник вважає, що навіть невеликі збірні можуть здобути важливі результати.

Бельгійський півзахисник Наполі Кевін де Брюйне поділився думками щодо несподіваного виліту збірної Італії з Чемпіонату світу-2026.

"Думаю, рівень у Європі постійно зростає. Нелегко вигравати кожен матч, і навіть невеликі національні збірні можуть сформувати хорошу команду та здобути результати. Звичайно, для такої країни, як Італія, не потрапити на чемпіонат світу — це величезна втрата. Але нічого не зміниш", – зазначив бельгієць.

Де Брюйне також висловився щодо можливих проблем італійського футболу:



"Можливо, Італійський футбол у кризі. Якщо не виходиш на ЧС три чемпіонати поспіль, можливо, так і є. Але я не знаю деталей, не знаю структуру та філософію — від роботи з молоддю до найвищого рівня. Тому не можу сказати напевно..."

Нагадаємо, у фіналі плейоф кваліфікації на ЧС-2026 Італія програла Боснії і Герцеговині у серії пенальті, де сильнішими виявилися боснійці.