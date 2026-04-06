Туринський клуб уже веде переговори з агентом португальця та пропонує трирічну угоду.

Ювентус розпочав переговори щодо можливого трансферу атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілви, який залишить клуб на правах вільного агента влітку. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Італійський клуб уже контактує з агентом футболіста Жорже Мендешем і готовий запропонувати гравцеві контракт терміном на три роки з опцією продовження ще на сезон.

Зазначається, що Ювентус готовий платити португальцю щонайменше 7-8 мільйонів євро на рік, попри те, що в серпні йому виповниться 32 роки. У Турині розглядають Сілву як досвідчене підсилення для центру поля.

Сілва виступає за Манчестер Сіті з 2017 року після переходу з Монако і за цей час став одним із ключових гравців команди, вигравши всі головні трофеї та навіть отримавши капітанську пов’язку в поточному сезоні.