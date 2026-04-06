Команда Мічела знову просувається в напрямку екватору турнірної таблиці.

Поточна кампанія іспанської Ла Ліги для каталонської Жирони видається максимально строкатою. Адже в певний момент було погане передчуття того, що команда Мічела може взагалі вилетіти до Сегунди за підсумками сезону, але з часом ситуація з результатами "червоно-білих" явно покращилась, як і настрій їхніх уболівальників. Для українських фанатів тим часом принциповим моментом було те, що ці успіхи каталонців супроводжувались гарними виступами наших збірників Віктора Циганкова та Владислава Ваната.

Пара українців також була залучена й до заключного матчу тридцятого туру національної першості проти Вільярреала на Монтіліві, для якого організатори змагань навіть виділили окремий футбольний вечір. Та й команда Марселіно була насправді гідним викликом, який мав перевірити спроможність колективу Мічела протистояти ще й мадридському Реалу пізніше цього тижня. Третя атака ліги в поточному сезоні, як не як.

Але десь у цьому матчі цей прагматичний вертикальний футбол "жовтої субмарини" сів на мілину. Гостям нічого конкретного не вдавалось запропонувати суперникам тривалий час, тоді як Жирона зазнала кадрової втрати вже на самому початку гри в особі Ваната, який потягнув м’яз у одному з епізодів боротьби. На одного українця на полі через це стало менше, на жаль.

Хоча це й не мало впливу на здатність команди Мічела руйнувати атаки суперників. Вільярреал не створив приводів Гассанізі долучитись до гри належним чином у першому таймі, але й біля воріт гостей насправді небезпеки не виникало. Але стався гол. Уже в компенсований час розіграш кутового на правому фланзі з другої спроби завершився прострілом Мартінеса на ближню, де Наварро невдало підставив ногу й зрізав м’яч у сітку власних воріт. Тож Жирона повела за рахунком на табло, навіть не завдавши при цьому жодного удару в площину.

У другому таймі команда Марселіно намагалась бути більш агресивною й могла одразу відігратись, якби Рейс не заблокував спробу Жерара Мартіна на дальній замкнути подачу з лівого флангу вже в першій атаці. І насправді цей момент так і залишився найкращим із боку гостей до фінального свистка. Жирона натомість спробувала перевірити реакцію Жуніора зусиллями Руїса та його удару з гострого кута на лівому краю чужих володінь посеред другого тайму, після чого команда Мічела підсушила гру й забрала три очки. Спротив очікувався значно більш активним.

У наступному турі каталонська Жирона гостюватиме в мадридського Реала, тоді як Вільярреал поїде до баскського Атлетіка.

Жирона — Вільярреал 1:0

Гол: Наварро, 45+1 (авт.)

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Рінкон, 85), Рейс, Блінд (Франсес, 74), А. Морено — Циганков, Бельтран, Вітсель І. Мартін (Лемар, 74), Унахі (Рока, 85) — Ванат (Руїс, 12).

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо (Фрімен, 71), Наварро, Вейга, Педраса (Кардона, 81) — Пепе (Б'юкенен, 71), Комесанья, Гує, Молейро (А. Гонсалес, 70) — Ж. Мартін, Мікаутадзе.

Попередження: Рейс, Бельтран — Моуріньйо, Педраса