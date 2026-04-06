Наполі — Мілан 1:0
Гол: Політано, 79

Наполі: Мілінкович-Савич — Жезус (Беукема, 85), Буонджорно, Олівера — Гутьєррес, Замбо-Ангісса, Лоботка, Спінаццола (Політано, 74) — Де Брюйне (Ельмас, 85), Джоване (Аліссон, 70), Мактоміней.

Мілан: Меньян — Томорі (Лофтус-Чік, 82), Де Вінтер, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 62), Фофана (Леау, 83), Модрич, Рабьо, Бартезагі — Фюллькруг (Хіменес, 63), Нкунку (Пулішич, 74).

Попередження: Буонджорно, Політано