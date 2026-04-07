Англія

Серед можливих варіантів — Мареска, Алонсо, Нагельсманн та Компані.

На тлі невизначеності щодо майбутнього Пепа Гвардіоли Манчестер Сіті вже працює над альтернативними варіантами на випадок його відходу. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерела, клуб сформував шортлист кандидатів, до якого входять Енцо Мареска, Хабі Алонсо та Венсан Компані. Усі троє мають зв’язок із Манчестер Сіті або працювали під керівництвом Гвардіоли раніше.

Мареска, який раніше входив до тренерського штабу Сіті, добре знайомий із філософією клубу. Алонсо, у свою чергу, має досвід виступів під керівництвом Гвардіоли в Баварії, а Компані є легендою Манчестер Сіті та нині очолює Баварію.

Окрім цього, у таборі "містян" не виключають варіант із Юліаном Нагельсманном, який працює головним тренером збірної Німеччини.

Процес пошуку потенційного наступника координує спортивний директор клубу Угу Віана, який також відповідає за трансферну політику.

У клубі усвідомлюють, що замінити Гвардіолу буде надзвичайно складно, однак прагнуть бути готовими до будь-якого сценарію напередодні активного літнього міжсезоння.