Функціонер повідомив останні новини щодо тренера.

Увесь футбольний світ нині спостерігає за новинами з Бухаресту, де в одній із місцевих лікарень у відділенні інтенсивної терапії в стані штучної коми перебуває легендарний тренер Мірча Луческу.

Директор Технічної комісії Федерації футболу Румунії (FRF) Міхай Стойкіце сьогодні мав можливість відвідати медичний заклад та бачив керманича румунської збірної.

"Луческу стабільний, у реанімації, інтубований", — заявив румунський функціонер.

Також Стойкіце зазначив, що "не розмовляв з лікарями стосовно прогнозів стану здоров’я тренера" і що "все, що він може зробити, це молитись за його здоров'я".

Нагадаємо, колишнього наставника Шахтаря та Динамо раніше госпіталізували після того, як йому стало зле під час тренування збірної Румунії.