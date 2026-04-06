Український вінгер досяг ювілейної позначки у грі проти Вільярреала.

Атакуючий півзахисник збірної України та Жирони Віктор Циганков провів свій 100-й матч у Ла Лізі.

Ювілейною для 28-річного українця стала гра 30-го туру проти Вільярреала, у якій він вийшов у стартовому складі.

За час виступів у чемпіонаті Іспанії Циганков зарекомендував себе як один із ключових гравців Жирони. У 100 матчах вінгер відзначився 18 забитими м’ячами та 22 результативними передачами.

Водночас, як зазначалося, Жирона вже розпочала переговори з Циганковим щодо продовження контракту. Клуб прагне зберегти українського вінгера на тлі його спливаючої угоди влітку 2027 року.

Раніше повідомлялося, що каталонці будуть готові розглянути варіант продажу Віктора, якщо сторонам не вдасться домовитися про продовження співпраці.