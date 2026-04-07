Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Спортінг Лісабон зустрінеться з Арсеналом.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 7 квітня, на Ештадіу Жозе Алваладе в Лісабоні, Португалія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.77, тоді як потенційний успіх Спортінга оцінюється показником 4.77. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу й тотал менше 4,5", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 3.97 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Габріела Мартінеллі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Арсенал: -1,0". На нього можна поставити з показником 2.30.

