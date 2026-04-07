Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Спортінг Лісабон — Арсенал, Getty Images
07 квітня 2026, 00:28
У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Спортінг Лісабон зустрінеться з Арсеналом.
Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 7 квітня, на Ештадіу Жозе Алваладе в Лісабоні, Португалія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 1.77, тоді як потенційний успіх Спортінга оцінюється показником 4.77. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Арсеналу й тотал менше 4,5", представлений показником 1.99.
Коефіцієнтом 3.97 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Габріела Мартінеллі.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Арсенал: -1,0". На нього можна поставити з показником 2.30.
