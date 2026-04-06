Французький півзахисник хоче залишитися у мадридському клубі та не веде переговорів з іншими командами.

Центральний півзахисник Реала Мадрид Едуардо Камавінга не розглядає варіант із відходом із клубу, попри нещодавні чутки про можливий трансфер. Про це повідомляє журналіст Sky DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 23-річний француз не веде жодних переговорів з іншими клубами та не демонструє ознак невдоволення своїм становищем. Навпаки, Камавінга налаштований залишатися в Реалі Мадрид якомога довше.

Чинний контракт гравця розрахований до 2029 року, що підкреслює довіру клубу до півзахисника. З моменту переходу з Ренна у 2021 році приблизно за 31 мільйон євро Камавінга провів 215 матчів у складі "вершкових", забив 6 голів та віддав 11 асистів.

Водночас останнім часом роль француза дещо зменшилась, що й породило безліч чуток про можливий трансфер. Зокрема, Камавінга став першим заміненим у матчі проти Мальорки (1:2), а також, за деякими даними, наразі поступається місцем у ротації іншим гравцям.