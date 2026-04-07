Англія

"Лісники" розраховують отримати за свого хавбека до 120 мільйонів фунтів.

Ноттінгем Форест очікує на серйозну конкуренцію між Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті у боротьбі за свого центрального півзахисника Елліота Андерсона. Про це повідомляє журналіст Sky DE Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, Манчестер Юнайтед залишається одним із головних претендентів на 23-річного хавбека, тоді як Манчестер Сіті також виявляє інтерес до гравця. Водночас у таборі "містян" наразі більше зосереджені на продовженні контракту з Родрі.

Наразі жоден із клубів не виходив на прямий контакт із Ноттінгем Форест, однак інтерес до футболіста зберігається на високому рівні. Керівництво "лісників" оцінює свого гравця у 100-120 мільйонів фунтів стерлінгів.

Андерсон розглядається як один із найперспективніших молодих півзахисників АПЛ. Раніше повідомлялося, що наразі він не визначився зі своїм пріоритетом щодо продовження кар'єри.