Завершилася 1502 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський 5 квітня прибув до столиці Сирії Дамаска з першим офіційним візитом. Там він зустрівся із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа. Окрім того, у Дамаску пройшли й тристоронні перемовини за участі міністрів закордонних справ України, Сирії та Туреччини.

🔸 Президент Сербії заявив, що біля газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, виявили вибухові пристрої. Підірвати збиралися нібито сербську ділянку "Турецького потоку". В Україні наголосили, що Київ не причетний до знайденої вибухівки.

🔸 В одну з військових частин мобілізували дві тисячі чоловіків, які, за попередніми даними, є непридатними до служби — розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова.

🔸 На війні проти України, ймовірно, помер колишній генерал СБУ Володимир Ляпкін, якого українські слідчі підозрюють у репресіях на окупованій Херсонщині.

🔸 Під час контрнаступальної операції на Олександрівському напрямку Сили оборони звільнили вже 12 населених пунктів — повідомив головнокомандувач Сирський.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 108 бойових зіткнень.



Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 157 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3534 дрони-камікадзе та здійснив 2362 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.



На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших у напрямку Стариці та Вовчанська. Одне боєзіткнення триває.



На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили шість ворожих штурмів у напрямку Новоосинового, Петропавлівки та Курилівки.



На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в бік населеного пункту Копанки.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. Два боєзіткнення тривають.



На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців в районі Оріхово-Василівки.

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Клебан-Бика, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Гришине, Муравка, Покровськ, Рівне, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Філія. Одне боєзіткнення триває.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 54 окупанти та 17 – поранено; знищено дві одиниці автомобільної та дев’ять одиниць спеціальної техніки ворога, мотоцикл, одне укриття особового складу, пошкоджено дві артилерійські системи, сім одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 87 укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 15о безпілотних літальних апаратів різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Січневе, Красногірське та у бік Соснівки, Вербового, Калинівського.



На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у бік Залізничного, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Варварівки та Зеленого. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Варварівка, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Копані, Залізничне, Новоселівка, Долинка. Два боєзіткнення ще тривають.



На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Комишуваха та Новояковлевка.



На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні штурмові дії у напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий. Розлив та Зорівка опинилися під ворожими авіаударами.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО Важливий день перемовин у Дамаску – сьогодні був і двосторонній формат із Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, і перемовини за участю наших команд, і була тристороння розмова – Україна, Сирія, Туреччина. Будуємо нові відносини, нові можливості та розширюємо роботу заради безпеки. Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей. Дякую всім сирійцям, які вітали нас сьогодні. Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими. Дякую!