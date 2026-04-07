Завершилася 1503 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Харкові чоловік, який перебуває в розшуку, напав на військового ТЦК й завдав йому удару ножем у живіт під час перевірки документів.

🔸 В Україні планують запустити міжнародний залізничний маршрут до Болгарії вже на початку червня.

🔸 Зеленський заявив, що українська сторона запропонувала росії укласти енергетичне перемир’я у відповідь на припинення ударів рф.

🔸 Поліція затримала підозрюваних у нападі на суддю, який стався в середині березня в Дніпрі.

🔸 Українські дрони вразили фрегат "Адмирал Макаров" у Новоросійську.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 121 бойове зіткнення.



Противник завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 13 КАБ, здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, шість з них – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три боєзіткнення.



На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував позиції наших підрозділів в районах Стариці та в бік Колодязного.



На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази, у районі Піщаного та в бік Новоосинового.



На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири штурми окупантів, в бік Лиману, Ставків та Новосергіївки. Одна атака триває.



На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Ямполя та Різниківки.



На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували в районах Привілля, Маркового та в сторону Міньківки.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Степанівка, Клебан-Бик Плещіївка, Русин Яр та в бік Іллінівки, Софіївки, Костянтинівки. Одна атака триває.



На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та Гришине. Дві штурмові дії тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 60 окупантів та 26 – поранено; знищено пункт управління БпЛА, укриття ворога та чотири одиниці автомобільної техніки; пошкоджено 10 укриттів, три гармати та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 237 БпЛА різних типів.



На Олександрівському напрямку окупанти 11 разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Мирне, Калинівське, Привілля, Вербове, Злагода, Олександроград та у бік Лісного.



На Гуляйпільському напрямку зафіксовано сім атак окупантів у районах населених пунктів Оленокостянтинівка та в бік Святопетрівки, Залізничного, Прилук.



На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Щербаки.



На Придніпровському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії в районах Антонівського мосту та о. Білогрудий.



На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу! Слава Україні! ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО Сьогодні майже увесь день тривали роботи в Одесі – після нічного удару «шахедів». Більшість вдалося збити, але, на жаль, не всі. Знов були влучання по енергетиці й по житлових будинках. На жаль, три людини загинули, і серед них – маленька дитина. Мої співчуття рідним. 18 людей були поранені. Усім надано необхідну допомогу. Ми неодноразово пропонували Росії припинити вогонь хоча б на Великдень – на цей особливий час року. Але для них усі часи однакові, для них немає нічого святого, і якщо Росія може собі дозволити війну, може профінансувати її – Росія до миру сама переходити не захоче. Тому так важливо не збавляти тиску на агресора, і кожен у світі, хто це розуміє, – розуміє, як наблизити мир. Ми в Україні робимо свою частину цієї роботи постійно, і наші далекобійні санкції продовжують працювати дуже ефективно та реально зменшують російські доходи, передусім це нафтові доходи. Це абсолютно справедливо, а головне – обмежує можливості Росії затягувати цю війну. Тільки значні фінансові втрати примушують Росію думати про сценарій виходу – виходу з війни. Зараз, звісно, нафтовий ринок та загалом глобальні ринки – у кризовому стані через невирішену ситуацію навколо Ірану. Нафтові країни тепер – і Росія серед них – можуть заробити більше. І наші дрони, наші ракети Росію в цьому обмежують – дякую нашим воїнам за влучність.