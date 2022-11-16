ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець вирішив не коментувати ситуацію.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш відмовився давати свій коментар щодо скандального інтерв'ю Кріштіану Роналду про його клуб.

"Запитання про Роналду не є обов’язком. Ніхто не зобов’язаний нічого коментувати. Чи буде він грати із перших хвилин? Я не знаю, хто буде грати з перших хвилин, чи буде виходити із лави. Це стосується всіх.

Ситуація Роналду та МЮ не впливає на збірну. Тільки вчора Жоау Маріу відповів на це запитання. На всіх прес-конференціях чотири-п'ять запитань завжди стосуються Роналду. Це питання не має нічого спільного з Португалією.

Цей чоловік, футболіст, вирішив дати інтерв'ю про особисте. Це їхні речі. Він не говорить про національну збірну. Це дуже особисте інтерв'ю, яке ми повинні поважати. Воно пов'язане з толерантністю, повагою до того, що думають інші", — сказав Сантуш OJOGO.

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