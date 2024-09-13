Англія

Німець потужно розпочинає в Англії.

Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, Гюрцелер став наймолодшим фахівцем, якого визнавали найкращим тренером місяця в історії англійської Прем'єр Ліги.

Фабіан Гюрцелер очолив Брайтон влітку 2024 року, змінивши на цій посаді італійця Роберто Де Дзербі. До цього німецький фахівець обіймав посаду головного тренера німецького Санкт-Паулі, з яким за підсумками сезону-2023/24 виграв Бундеслігу 2.

Після трьох турів АПЛ Брайтон набралв сім очок та посідає третє місце.