31-річного головного тренера англійського Брайтона Фабіана Гюрцелера визнали найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками серпня.
Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, Гюрцелер став наймолодшим фахівцем, якого визнавали найкращим тренером місяця в історії англійської Прем'єр Ліги.
Фабіан Гюрцелер очолив Брайтон влітку 2024 року, змінивши на цій посаді італійця Роберто Де Дзербі. До цього німецький фахівець обіймав посаду головного тренера німецького Санкт-Паулі, з яким за підсумками сезону-2023/24 виграв Бундеслігу 2.
Після трьох турів АПЛ Брайтон набралв сім очок та посідає третє місце.