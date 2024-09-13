Німець потужно розпочинає в Англії.
Гюрцелер, getty images
13 вересня 2024, 19:12
Як повідомляє офіційний сайт АПЛ, Гюрцелер став наймолодшим фахівцем, якого визнавали найкращим тренером місяця в історії англійської Прем'єр Ліги.
Фабіан Гюрцелер очолив Брайтон влітку 2024 року, змінивши на цій посаді італійця Роберто Де Дзербі. До цього німецький фахівець обіймав посаду головного тренера німецького Санкт-Паулі, з яким за підсумками сезону-2023/24 виграв Бундеслігу 2.
Після трьох турів АПЛ Брайтон набралв сім очок та посідає третє місце.