Англія

В Англії штормова загроза.

Матч Евертона з Ліверпулем в рамках 15-го туру АПЛ перенесли через шторм. Про це повідомляє офіційний сайт "ірисок".

"Сьогоднішнє мерсисайдське дербі відкладено через несприятливі погодні умови", — йдеться в заяві Евертона.

Міська рада Ліверпуля підтвердила, що матч було відкладено через шторм Дарраг.

У п'ятницю метеорологи заявили про жовтий рівень погодної небезпеки, який очікується в суботу. Через шторм уже було відкладено кілька матчів у Чемпіоншипі, англійській Лізі 2, а також у чемпіонаті Вельсу.

Матч між Евертоном та Ліверпулем мав відбутися сьогодні, о 14:30 за київським часом.