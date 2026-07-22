Німеччина

Замбійський нападник перебрався до клубу Бундесліги на правах вільного агента.

Гамбург офіційно оголосив про підписання нападника Патсона Даки, який залишив Лестер Сіті після завершення контракту.

27-річний форвард приєднався до німецького клубу на правах вільного агента. Сторони підписали угоду терміном на один рік із можливістю продовження ще на сезон.

Після проходження медичного огляду Дака вже приєднався до команди в тренувальному таборі в Австрії.

За час виступів у складі Лестера замбійський нападник провів 165 матчів у всіх турнірах, у яких забив 29 голів та віддав 18 результативних передач. Раніше він також успішно виступав за Зальцбург, із яким чотири рази ставав чемпіоном Австрії.