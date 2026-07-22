Австрійський захисник приєднається до німецького клубу як вільний агент.
Вебер, gettyimages
22 липня 2026, 16:54
Максиміліан Вебер
стане новим гравцем Шальке.
Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг
.
За інформацією джерела, 28-річний центральний захисник
майже завершив проходження медичного огляду, а сторони допрацьовують останні формальності з Лідс Юнайтед.
Повідомляється, що контракт Вебера з англійським клубом
було достроково розірвано
, тому до Шальке він приєднається на правах вільного агента
. Підписання угоди та офіційне оголошення про трансфер очікуються найближчим часом. Минулий сезон захисник провів в оренді за Вердер, зігравши 3 поєдинки за команду в усіх турнірах. Ринкова вартість гравця складає 3 млн євро.