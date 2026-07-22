Максиміліан Вебер стане новим гравцем Шальке. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 28-річний центральний захисник майже завершив проходження медичного огляду, а сторони допрацьовують останні формальності з Лідс Юнайтед.

Повідомляється, що контракт Вебера з англійським клубом було достроково розірвано, тому до Шальке він приєднається на правах вільного агента. Підписання угоди та офіційне оголошення про трансфер очікуються найближчим часом. Минулий сезон захисник провів в оренді за Вердер, зігравши 3 поєдинки за команду в усіх турнірах. Ринкова вартість гравця складає 3 млн євро.  