Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 15 грудня та розпочнеться о 22:00.
Манчестер Юнайтед — Борнмут, Getty Images
15 грудня 2025, 07:45
У понеділок на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед знову закриватиме тур АПЛ — сценарій, який став підозріло звичним для команди Рубена Аморіма. Після переконливої перемоги 4:1 над Вулвергемптоном червоні дияволи прагнуть знайти стабільність та уникнути третього поспіль матчу без домашньої перемоги. Попереду суперник, який не в найкращій формі, але має всі підстави почуватися впевнено саме на цьому стадіоні.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ
ПОНЕДІЛОК, 15 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ритм Манчестер Юнайтед у чемпіонаті досі нерівний. Після болісної поразки від Евертона, який грав у меншості з 13-ї хвилини, команда видала 1:1 із Вест Гемом, а згодом розгромила Вулвз. Результати змішані, але загальна тенденція позитивна: одна поразка за дев’ять турів і підйом у зону претендентів на топ-4. Додатково тисне той факт, що Юнайтед знову грає останнім — тож або наздожене суперників, або посилить напругу.
У центрі уваги знову Бруну Фернандеш — капітан, який вплинув на вісім голів за останні вісім матчів Прем’єр-ліги та створив найбільше моментів у чемпіонаті. Пожвавився й Мейсон Маунт, який поступово стає ключовим у побудовах Аморіма. Але оборона залишається болючим питанням: лише один "сухий" матч із п’ятнадцяти у сезоні. Проблеми зі складом — травми Шешко, де Лігта та Магвайра — змушують тренера будувати лінію захисту з надією на молодого Гевена та універсальність Мазрауї й Шоу.
Борнмут приїжджає до Манчестера в складні для себе часи: шість матчів без перемог, чотири поразки, спад у грі та помітне зменшення шаленого темпу, який команда задала на старті сезону. Водночас нульова нічия з Челсі подарувала Андоні Іраолі певний оптимізм — стабільність, дисципліну та платформу, від якої можна відштовхуватися перед різдвяними святами.
Історія ж говорить на користь Борнмута. "Вишні" не програють Юнайтед у чотирьох останніх матчах та двічі поспіль перемагали тут з рахунком 3:0. Семеньйо, який має найбільшу активність серед нападників АПЛ цього сезону за ударами та ударами в площину, хоч і не забиває останнім часом, але лишається головною зброєю Іраоли. А повернення Тайлера Адамса після дискваліфікації додає міцності центру поля. Водночас Іраола змушений обходитися без частини травмованих гравців, а питання готовності Сeнeсі та Мілосавльєвича залишається відкритим.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.80, тоді як потенційний успіх Борнмута оцінюється показником 3.80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Мазрауї, Гевен, Шоу — Амад, Каземіро, Бруну Фернандеш, Дало — Мбемо, Маунт, Кунья
БОРНМУТ : Петрович — Адам Сміт, Гілл, Бафоде Діакіте, Трюффер — Адамс, Скотт — Брукс, Клюйверт, Семеньйо — Еванілсон
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 1:1