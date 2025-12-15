ПОНЕДІЛОК, 15 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ритм Манчестер Юнайтед у чемпіонаті досі нерівний. Після болісної поразки від Евертона, який грав у меншості з 13-ї хвилини, команда видала 1:1 із Вест Гемом, а згодом розгромила Вулвз. Результати змішані, але загальна тенденція позитивна: одна поразка за дев’ять турів і підйом у зону претендентів на топ-4. Додатково тисне той факт, що Юнайтед знову грає останнім — тож або наздожене суперників, або посилить напругу.

У центрі уваги знову Бруну Фернандеш — капітан, який вплинув на вісім голів за останні вісім матчів Прем’єр-ліги та створив найбільше моментів у чемпіонаті. Пожвавився й Мейсон Маунт, який поступово стає ключовим у побудовах Аморіма. Але оборона залишається болючим питанням: лише один "сухий" матч із п’ятнадцяти у сезоні. Проблеми зі складом — травми Шешко, де Лігта та Магвайра — змушують тренера будувати лінію захисту з надією на молодого Гевена та універсальність Мазрауї й Шоу.

Борнмут приїжджає до Манчестера в складні для себе часи: шість матчів без перемог, чотири поразки, спад у грі та помітне зменшення шаленого темпу, який команда задала на старті сезону. Водночас нульова нічия з Челсі подарувала Андоні Іраолі певний оптимізм — стабільність, дисципліну та платформу, від якої можна відштовхуватися перед різдвяними святами.

Історія ж говорить на користь Борнмута. "Вишні" не програють Юнайтед у чотирьох останніх матчах та двічі поспіль перемагали тут з рахунком 3:0. Семеньйо, який має найбільшу активність серед нападників АПЛ цього сезону за ударами та ударами в площину, хоч і не забиває останнім часом, але лишається головною зброєю Іраоли. А повернення Тайлера Адамса після дискваліфікації додає міцності центру поля. Водночас Іраола змушений обходитися без частини травмованих гравців, а питання готовності Сeнeсі та Мілосавльєвича залишається відкритим.