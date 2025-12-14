Англія

Головний ренер Манчестер Сіті влаштував несподіваний розбір польотів своїй зірці, звинувативши його у поспіху та частих втратах м'яча, хоча команда здобула впевнену перемогу .

Після переконливої перемоги над Крістал Пелас (3:0), де Філ Фоден відзначився голом, іспанський наставник не став приховувати свого невдоволення діями півзахисника. Фоден, який перебуває у відмінній формі (це його шостий гол у чотирьох останніх матчах АПЛ), забив другий м'яч у грі, фактично знявши питання про переможця.

Проте Гвардіола наголосив, що загальний виступ англійця був далеким від ідеалу. В інтерв'ю BBC Match of the Day Пеп заявив:

"Сьогодні Фоден грав погано, він втратив багато м'ячів. Він поспішав у кожній дії, йому потрібно грати спокійніше, тримати м'яч і вмикати швидкість у правильний момент. Але, звісно, він робить неймовірні речі для команди" — зауважив тренер.

Сам Фоден визнав, що перший тайм був складним, і команді довелося проявити терпіння:

"Найголовніше — це терпіння. Я думаю, ми, можливо, намагалися атакувати занадто швидко. У другому таймі ми діяли набагато краще. Це стало ключем до сьогоднішнього результату" — наголосив грвець.

На відміну від Фодена, Ерлінг Голанд, який оформив дубль забивши свої 101-й та 102-й голи в АПЛ за Сіті, отримав від тренера лише похвалу за свою роботу з м'ячем та допомогу команді у другому таймі.

Перемога дозволила містянам продовжити тиск на лідера чемпіонату — Арсенал, та утримати позиції перед Астон Віллою, яка дихає їм у спину.