Англія

Дербі Тайн-Вір пройде під знаком вшанування пам'яті видатного бомбардира Гері Ровелла

Футбольний клуб Сандерленд повідомив трагічну звістку: напередодні довгоочікуваного дербі проти Ньюкасла пішов з життя легендарний нападник клубу Гері Ровелл. Йому було 68 років, він тривалий час боровся з лейкемією.

Символічно та сумно, що Ровелл помер у суботу, рівно через 50 років після свого дебюту за Сандерленд. Він пішов з життя в оточенні родини. Клуб виступив з офіційною заявою:

"Ми спустошені новиною про смерть легендарного Гері Ровелла... Завтра Вірсайд об'єднається, щоб віддати шану людині, яка зробила це протистояння своїм власним".

Гері Ровелл виступав за Чорних котів з 1972 по 1984 рік, забивши неймовірні 103 голи у 297 матчах. Він залишається одним із трьох гравців (разом з Кевіном Філліпсом та Леном Шеклтоном), які забили понад 100 голів за клуб у післявоєнний період.Особливу любов фанатів він заслужив завдяки хет-трику у ворота запеклих ворогів — Ньюкасла.

Сороки також висловили співчуття:

"Спочивай з миром, Гері. Думки кожного в Ньюкаслі з родиною та всією спільнотою Північного Сходу, яка рівнялася на нього" — йдеться у заяві.

Сьогоднішній матч на Стедіум оф Лайт розпочнеться з церемонії вшанування пам'яті Ровелла. Головний тренер Сандерленда Режіс Ле Брі закликав фанатів створити незабутню атмосферу, щоб гідно провести легенду в останню путь.