Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 14 грудня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на власному полі обіграв кам’янець-подільський Епіцентр (5:0).

Команда Арди Турана отримала право на швидкий пенальті, а вже посеред першого тайму закріпила перевагу.

Для перемоги цього було, загалом, достатньо, але "гірники" не зупинились і в другому таймі відправили у ворота суперників ще три голи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Епіцентр у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Шахтар — Епіцентр 5:0

Голи: Педріньйо да Сілва, 9 (пен.), Невертон, 20, Еліас, 57, Мейрелліш, 85, 89

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Криськів (Назарина, 86), Марлон Гомес (Ізакі, 73) — Педріньйо да Сілва (Егіналду, 64), Еліас (Мейрелліш, 74), Невертон (Лукас, 86).

Епіцентр: Білик — Кирюханцев (В. Кристін, 78), Мороз, Григоращук, Климець — Себеріо (Миронюк, 46), Запорожець (Ліповуз, 46), Джеоване (Беженар, 58) — Сидун, Є. Демченко (С. Кристін, 46), Сіфуентес.

Попередження: Сіфуентес, С. Кристін