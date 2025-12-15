Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 14 грудня 2025 року.

Київське Динамо у матчі 16 туру української Прем'єр-ліги на власному полі обіграло рівненський Верес (3:0).

Уже до середини першого тайму перевага за рахунком на користь команди Ігоря Костюка складала два м’ячі, тож долю підопічних Олега Шандурка було визначено наперед ще тоді.

У "червоно-чорних" були моменти для того, щоб урятуватись від поразки, вони їх не використали, і зрештою легендарний Андрій Ярмоленко закрив усі питання в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Верес у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Динамо Київ — Верес 3:0

Голи: Пономаренко, 9, Тіаре, 20, Ярмоленко, 90+1

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв (Захарченко, 68), Михавко, Тіаре, Вівчаренко — Рубчинський (Піхальонок, 68), Михайленко, Яцик (Шапаренко, 74) — Волошин, Пономаренко, Шола (Редушко, 74).

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Гончаренко, Сміян — Харатін, Бойко (Кучеров, 60) — Годя (Пушкуца, 60), Шарай — Айдін, Тарануха (Ндукве, 60).

Попередження: Харатін