Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Епіцентром.

Напередодні донецький Шахтар на Арені Львів обіграв кам’янець-подільський Епіцентр у шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Епіцентр 5:0 Відео голів та огляд матчу 14.12.2025

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"Хочу привітати своїх футболістів — чудова, просто фантастична гра у їхньому виконанні! Цілковито заслужений результат, на мою думку. Коли вони заслуговують на похвалу, ми повинні їх хвалити, тому сьогодні я щиро хочу подякувати їм за цей матч.

Аналізуючи гру, то від першої до 90 хвилини ми повністю контролювали перебіг подій, усе відбувалось так, як і планували, готуючись до цього протистояння. Це стосується як поведінки на полі, так і бажання, жаги здобувати результат та слідувати тим вказівкам, які я давав їм, ще починаючи із передматчевої підготовки.

Також ми проаналізуємо цю гру щодо того, як за допомогою тих чи інших деталей могли б вплинути на результат. Проте я повністю задоволений сьогоднішнім матчем і хочу ще раз щиро привітати своїх футболістів.

Важливо наголосити, що Шахтар до мого приходу мав багатьох неймовірних тренерів: це і Маріно Пушич, і інші фахівці, які працювали до мого приходу в команду. Шахтар уже славився своєю футбольною культурою на всіх рівнях — це і президент клубу Рінат Ахметов, і також та робота, яку виконує генеральний директор Сергій Палкін, теж можу відзначити роботу, яку виконує Дарійо Срна.

Це система, побудована не за один рік і яка дає результати вже дуже-дуже багато сезонів поспіль. Я зі свого боку повинен зберігати цю культуру й примножити ті деталі, що формують загальний успіх команди.

Якщо розглядати конкретно наші плани, то це — посилення нашої оборони, щоб пропускати ще менше голів, та забивати ще більше м’ячів, коли ми атакуємо. Аналізуючи ті шість місяців моєї праці, які я провів в Україні, я вважаю, що нам справді вдалось виконати доволі непогану роботу над покращенням деталей.

Безумовно, ще багато роботи попереду, проте я вже дуже задоволений тим, як прогресували деякі виконавці. Попри всі непрості обставини, що нас оточували, попри виснажливі подорожі, попри тривалий сезон як з фізичної, так і з ментальної точки зору, я радий, що мої гравці не зламались, а, навпаки, прийняли з правильною реакцією подібні виклики.

Я знаю ціну слів, тому намагаюсь ніколи ними не розкидатись. І за свою кар’єру як гравця, так і тренера я сьогодні сказав, мабуть, найбільш щирі побажання. Якими можуть бути слова, залежить від окремо взятої ситуації. У нашому колективі я завжди наголошую всім футболістам, що вони — мої друзі й брати. І навіть якщо я можу бути агресивним та дуже емоційним на лаві запасних, то це ніколи не переноситься на наше особисте спілкування.

І завжди після матчів, коли є така можливість, можу з ними повечеряти, поснідати, пообідати або просто поспілкуватись на якісь теми. Бо я вважаю, що футбольна кар’єра одного дня закінчиться, але добрі приємні відносини мають залишатись з усіма тими, із ким ти ділиш свій шлях.

Щодо особистих прикладів, то я досі продовжую спілкуватись із Неймаром, своїм партнером по Барселоні. І таких прикладів безліч. Тому я завжди наголошую гравцям, що навіть коли я десь злий, то це лише з метою передати їм свою емоцію та зарядити на гру. У першу чергу вони — мої друзі та брати.

Як і раніше я наголошував, українці — справді фантастичні фахівці на тренерському містку. Не хочеться знову повертатись до теми ЛНЗ, але я не можу не відзначити їхнього фантастичного перформансу в поточному сезоні. І дуже велика заслуга в цьому головного тренера.

Учора я переглядав матч ЛНЗ і справді дивувався з того, наскільки вони були заряджені на боротьбу та досягнення результату. Тому безпосередньо вони та інші команди заслуговують на велику мою повагу.

Я це можу також застосувати до головних тренерів Полісся, Динамо та інших українських фахівців. І загалом аналізуючи чемпіонат, я дійсно радий знаходитись тут та щиро сподіваюсь, що з часом українські стадіони знову зможуть заповнюватися і збирати тисячі вболівальників на своїх матчах, оскільки це те, на що справді заслуговують український чемпіонат та український народ.

І також я дуже ціную ті старання та зусилля, які докладають люди в Україні й безпосередньо залучені до спортивних змагань, які намагаються створити найкращі умови для матчів. Куди б ми не поїхали, нас усюди оточують якісні поля. І в цілому я ціную те, як люди намагаються організувати всі навколофутбольні моменти.

Щодо нашого європейського шляху, то, можливо, він не відповідав поставленим цілям чи нашим очікуванням, проте я схильний до того, що потрібно будувати європейську кампанію сходинка за сходинкою, за принципом, що не треба занадто поспішати за якимись своїми бажаннями. Треба рухатись крок за кроком", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме львівські Карпати.