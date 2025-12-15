Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 14 грудня 2025 року.

Астон Вілла вирвала перемогу у Вест Гема в результативному матчі АПЛ у рамках 16-го туру.

Поєдинок у Лондоні розпочався з шоку для гостей: уже на 29-й секунді Матеус Фернандес скористався помилкою Конси та відкрив рахунок, забивши найшвидший гол сезону в АПЛ. Втім, Астон Вілла швидко відігралася — на 9-й хвилині Мавропанос зрізав м’яч у власні ворота після навісу Макгінна.

Господарі знову вийшли вперед на 23-й хвилині, коли Боуен підправив удар Фернандеса. Після перерви бірмінгемці додали в агресії, і Роджерс на 50-й хвилині відновив рівновагу. А вирішальним став дальній постріл Моргана на 79-й хвилині, який приніс Віллі важливу перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем Юнайтед — Астон Вілла у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:



Вест Гем — Астон Вілла 2:3

Голи: Фернандеш, 1, Боуен, 24 - Мавропанос (аг), 9, Роджерс, 50, 79

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Малік Діуф — Магасса (Вілсон, 81), Поттс (Соучек, 88) — Саммервілл (Канте, 89), Пакета (Родрігес, 89), Фернандеш — Боуен

Астон Вілла: Бізот — Кеш, Лінделеф, Конса, Матсен (Дінь, 75) — Камара, Онана (Мален, 64) — Макгінн, Тілеманс, Роджерс — Воткінс (Буендія, 75)

Попередження: Діуф — Камара, Кеш