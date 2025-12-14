Англія

Результати матчів АПЛ.

Астон Вілла та Вест Гем подарували уболівальникам яскравий матч АПЛ. Бірмінгемці пропустили вже на 29-й секунді через помилку Конса в штрафному. Матеус Фернандес відібрав м’яч і пробив Мартінеса з гострого кута, встановивши найшвидший гол сезону.

Втім, Вест Гем швидко відігрався на дев'ятій хвилині: Макгінн навісив на Воткінса, а Мавропанос у спробі перешкодити йому зрізав м’яч у власні ворота – 1:1.

Лондонці відновили перевагу на 23-й хвилині після пострілу Фернандеса з відскоку за межами штрафного, який Боуен підрізав у протихід кіперу. Астон Вілла зрівняла рахунок після перерви: на 50-й хвилині Роджерс прийняв крос від Тілеманса та точним ударом відновив паритет – 2:2.

Переможця визначив Морган на 79-й хвилині, скориставшись вільною зоною в опорній лінії та пробивши метрів з 25-ти точно в ліву дев'ятку.

2:3 — і Астон Вілла здобула важливу перемогу, залишаючись усього на один бал позаду Манчестер Сіті. Вест Гем продовжує залишатися в зоні вильоту з п’ятиматчевою безвиграшною серією.

Вест Гем — Астон Вілла 2:3

Голи: Фернандеш, 1, Боуен, 24 - Мавропанос (аг), 9, Роджерс, 50, 79

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Малік Діуф — Магасса (Вілсон, 81), Поттс (Соучек, 88) — Саммервілл (Канте, 89), Пакета (Родрігес, 89), Фернандеш — Боуен

Астон Вілла: Бізот — Кеш, Лінделеф, Конса, Матсен (Дінь, 75) — Камара, Онана (Мален, 64) — Макгінн, Тілеманс, Роджерс — Воткінс (Буендія, 75)

Попередження: Діуф — Камара, Кеш

Тим часом повернулося тайн-вірське дербі між Сандерлендом та Ньюкаслом на Стедіум оф Лайт. Проте зустріч виявилася не надто видовищною. У першому таймі команди завдали лише чотири удари та провели всього вісім дотиків у штрафному, встановивши антирекорд сезону.

Єдиний гол був забитий відразу після перерви. Автором став нападник Ньюкасла Нік Вольтемаде, який зрізав подачу Мукієле у власні ворота.

Завдяки цій перемозі Сандерленд піднявся на сьоме місце з 26 очками, обійшовши Манчестер Юнайтед, тоді як Ньюкасл залишився дванадцятим із 22 очками.

Сандерленд — Ньюкасл Юнайтед 1:0

Гол: Вольтемаде (аг), 46

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава — Садікі, Джака — Траоре (Г'юм, 71), Ле Фе, Тальбі (Мандл, 83) — Броббі (Іcідор, 71)

Ньюкасл Юнайтед: Рамсдейл — Лівраменто, Тіав, Берн (Шер, 42), Голл — Майлі, Тоналі (Мерфі, 59), Гімараес — Еланга (Віллок, 59), Вольтемаде (Вісса, 75), Гордон (Барнс, 59)

Попередження: Броббі, Мукіеле, Фе, Іcідор — Тоналі, Гімараес, Віллок, Тіав