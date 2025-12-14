Англія

Наставник Евертона не зміг перервати свою чорну смугу виїзних ігор проти лондонців, але гостро висловився щодо фінансової прірви між клубами.

Головний тренер Евертона Девід Моєс дозволив собі саркастичний коментар на адресу Челсі після поразки своєї команди з рахунком 0:2 у суботньому матчі Прем'єр-ліги.

Шотландський фахівець, який ніколи не вигравав на Стемфорд Брідж в рамках чемпіонату (ні з Евертоном раніше, ні з Сандерлендом, ні з Вест Гемом), натякнув, що результат матчу був визначений фінансовими можливостями суперника.

Коли журналісти запитали Моєса, чи залежала поразка від дрібних деталей, він відповів:

"Можливо, різниця в мільярд фунтів? Можливо, ви розумієте, про що я?" — наголосив тренер.

Іриски прибули до Лондона у піднесеному настрої, вигравши чотири з останніх шести матчів, зокрема обігравши Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд. Проте голи Коула Палмера та Мало Гюсто перервали цю серію. Моєс визнав, що результат його засмутив, але грою він залишився задоволений:

"Ми, мабуть, зіграли один із найкращих виїзних матчів... Здавалося трохи несправедливим, бо довгі відрізки гри ми виглядали добре. Я не маю претензій до гравців, окрім дій у фінальній третині — якщо не реалізовуєш моменти, то не виграєш" додав Мойєс.

Цікаво, що тренер Челсі Енцо Мареска також здивував своєю заявою, назвавши підготовку до матчу найгіршими 48 годинами з моменту свого приходу в клуб, нарікаючи на брак підтримки у складний момент.