Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про Філа Фодена. Його слова наводить BBC.

Фоден не зіграв сьогодні добре. Він втратив багато мʼячів, постійно поспішав. У нього було багато браку.

Філу потрібно бути більш спокійним, контролювати м'яч, пасувати та перемикати швидкість у потрібний момент… У потрібний момент – влаштовувати вибух!

Але зрештою, ми вже багато разів говорили, що він ще молодий! Він має потенціал для вдосконалення, він прислухається, і, треба сказати, Філ проводить неймовірний, приголомшливий сезон», – сказав Гвардіола.