У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на власному полі знищив Тоттенгем із рахунком 3:0.

Каллум Гадсон-Одої оформив дубль у ворота "шпор", а Ібрагім Сангаре встановив фінальний результат зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Тоттенгем у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ноттінгем Форест - Тоттенгем 3:0
Голи: Гадсон-Одої, 28, 50, Сангаре, 79

Ноттінгем Форест: Віктор — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Сангаре — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Ндоє, 90) — Жезус (Луїс, 85)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс (Девіс, 59) — Бентанкур (Палінья, 59), Грей (Бергвалль, 59) — Кудус (Тель, 80), Сімонс, Коло Муані (Джонсон, 80) — Рішарлісон

Попередження: Савона — Грей, Бергвалль, Порро