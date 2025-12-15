Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 14 грудня 2025 року.
Ноттінгем Форест - Тоттенгем, Getty Images
15 грудня 2025, 09:22
У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Ноттінгем Форест на власному полі знищив Тоттенгем із рахунком 3:0.
Каллум Гадсон-Одої оформив дубль у ворота "шпор", а Ібрагім Сангаре встановив фінальний результат зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Тоттенгем у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Ноттінгем Форест - Тоттенгем 3:0
Голи: Гадсон-Одої, 28, 50, Сангаре, 79
Ноттінгем Форест: Віктор — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Сангаре — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Ндоє, 90) — Жезус (Луїс, 85)
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс (Девіс, 59) — Бентанкур (Палінья, 59), Грей (Бергвалль, 59) — Кудус (Тель, 80), Сімонс, Коло Муані (Джонсон, 80) — Рішарлісон
Попередження: Савона — Грей, Бергвалль, Порро