Захисник Шахтаря прокоментував перемогу над Епіцентром.

Донецький Шахтар напередодні на Арені Львів обіграв кам’янець-подільський Епіцентр у шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Епіцентр 5:0 Відео голів та огляд матчу 14.12.2025

Після завершення гри захисник "гірників" Валерій Бондар прокоментував виступ власної команди.

"Як сказав Містер перед грою, ми мусимо продемонструвати все те, над чим працювали ці місяці. Було дуже важко на зборах і протягом сезону: були гарні моменти, були й негативні, але з усім упорались та, гадаю, пройшли цей шлях досить непогано.

Звісно, деякі речі не задовольняють, зокрема турнірне становище в чемпіонаті. Хотілось більшого, і вважаю, що ми могли зробити більше для цього. Проте, якщо підсумовувати ці пів року, то і ми, і вболівальники можемо бути більш-менш задоволені результатом та тією грою, яку демонстрували впродовж цього періоду.

Утім є над чим працювати, попереду вдосталь часу й зборів, але ще залишається важливий матч, аби завершити рік на позитивній ноті.

Якщо говорити про командний прогрес, то, гадаю, усі бачать, як кожен зростає та отримує ігровий час на футбольному полі. Напевно, у жодній команді подібного немає, щоб кожен футболіст так грав і отримував шанс. Кожен тільки зростає з ним та його тренерським штабом, і він приніс щось нове, водночас не відмовляємося від того, що було завжди в Шахтаря, зокрема агресивний пресинг, гру через пас.

Разом із тим, додалось дуже багато роботи в обороні — як під час пресингу, так і діях у низькому блоці. Дуже багато роботи виконали з ним, але, гадаю, ще на нас чекає ще чимало саме на зборах, адже не все виконували так гарно, як він цього хотів. Потрібно крок за кроком рухатись уперед і покращуватись.

Стосовно себе можу сказати, що теж непогано провів пів сезону, але є над чим працювати. Я завжди чимось незадоволений — своєю грою або командною, адже хочеться завжди покращуватись та бути кращою версією себе, і це також стосується нашої команди.

Передусім хочу привітати всіх наших уболівальників із новорічними святами та Різдвом Христовим і побажати здоров’я і мирного неба над головою. Хочу, щоб нарешті закінчилась війна й усі, хто зараз перебуває не вдома, повернулись та святкували Новий рік у своїх домівках, у мирній країні.

Дуже дякую за підтримку, за кожен матч, коли ви були з нами навіть у важкі моменти, коли ми програвали. Я це бачив і відчував підтримку наших уболівальників та ультрас, які приїжджали на поєдинки й водночас воюють — велика повага і щира подяка за те, що ви поруч з нами незалежно від результату. Звісно, хочеться радувати вболівальників результатами, адже вони на це заслуговують, бо в нас найкращі вболівальники у світі", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме львівські Карпати.