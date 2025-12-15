Англія

Півзахисник Брентфорда забив дебютний м’яч за команду та вшанував пам’ять Діогу Жоти.

Півзахисник Брентфорда Джордан Гендерсон яскраво відзначився у домашньому матчі 16-го туру АПЛ проти Лідса, який завершився з рахунком 1:1. 35-річний футболіст відкрив рахунок на 70-й хвилині, забивши свій перший гол у складі бджіл.

Цей поєдинок став для Гендерсона знаковим — він провів 600-й матч у кар’єрі на рівні англійських клубів. Таким чином хавбек увійшов до елітного списку гравців із настільки тривалим і стабільним виступом у національному футболі.

Після забитого м’яча Гендерсон повторив святкування Діогу Жоти, який 3 липня трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді разом зі своїм братом Андре Сілвою. Обидва футболісти разом захищали кольори Ліверпуля в період з 2020 по 2023 рік.

Упродовж професійної кар’єри Джордан Хендерсон провів 13 офіційних матчів за Ковентрі, 79 — за Сандерленд, 492 — у складі Ліверпуля та 16 поєдинків за Брентфорд.