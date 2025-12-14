Англія

У продовженні 16 туру АПЛ.

Манчестер Сіті впевнено здолав Крістал Пелас (3:0)

Під кінець першого тайму містяни вийшли вперед. Найкращий бомбардир команди Голанд підтвердив свій статус відзначившись з передачі Нуньеса. Поперерві Фоден розкішним ударом у лівий нижній кут подвоїв перевагу.

А на останніх хвилинах основного часу Голанд оформив дубль, реалізувавши пенальті. Манчестер Сіті громить суперника та продовжує боротьбу за чемпіонство.

Крістал Пелес - Манчестер Сіті 0:3

Голи: Голанд, 41, 88 (пен), Фоден, 69

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Клайн (Уче, 77), Вортон, Камада (Г'юз, 67), Мітчелл — Сарр, Піно — Матета (Нкетіа, 63)

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі (Льюїс, 90) — Сілва (Аїт-Нурі, 90), Гонсалес, Рейндерс (Савіньйо, 85) — Шеркі, Фоден — Голанд (Мармуш, 90)

Попередження: Камада, Гендерсон

Ноттінгем Форест сенсаційно розгромив Тоттенгем (3:0.)

Гадсон-Одой розпочав погром лондонців, відзначившись дублем. Сангаре на 79-й хвилині поставив жирну крапку в матчі.

У підсумку господарі покращили своє турнірне становище: тепер відстань до зони вильоту становить 5 очок.

Ноттінгем Форест - Тоттенгем 3:0

Голи: Гадсон-Одої, 28, 50, Сангаре, 79

Ноттінгем Форест: Віктор — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Сангаре — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Ндоє, 90) — Жезус (Луїс, 85)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс (Девіс, 59) — Бентанкур (Палінья, 59), Грей (Бергвалль, 59) — Кудус (Тель, 80), Сімонс, Коло Муані (Джонсон, 80) — Рішарлісон

Попередження: Савона — Грей, Бергвалль, Порро