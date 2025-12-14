Англія

Легенда Ліверпуля повернувся на рідний стадіон у футболці під номером 20, віддаючи данину поваги своєму загиблому екс-одноклубнику.

Матч між Ліверпулем та Брайтоном (2:0) став сценою надзвичайно зворушливого моменту.

Колишній капітан червоних, 39-річний Джеймс Мілнер, який нині виступає за Брайтон, отримав овації Енфілда під час свого виходу на заміну. Для Мілнера цей вечір мав особливе значення: він грав під номером 20 — тим самим, під яким виступав колишній форвард Ліверпуля Діогу Жота.

Нагадаємо, португальський футболіст трагічно загинув у автокатастрофі в липні цього року. Після матчу Мілнер поділився своїми емоціями в Instagram:

"Розчаровуючий результат, але я щасливий знову вийти на поле. Це був особливий момент — грати на Енфілді у футболці з номером 20. Величезна подяка вболівальникам Ліверпуля за неймовірний прийом. YNWA"

Джеймс Мілнер та Діогу Жота були одноклубниками протягом трьох сезонів до того, як англієць перейшов до Брайтона. Раніше, після звістки про трагедію, Мілнер писав, що обожнював ділити роздягальню з Жотою, згадуючи їхні постійні жарти та футбольний талант португальця.