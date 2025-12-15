Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 14 грудня 2025 року.

Перемовини між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року Володимир Зеленський / Telegram

Перемовини між українською та американською делегаціями в Берліні, 14 грудня 2025 року Володимир Зеленський / Telegram

Завершилася 1390 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У Берліні завершились переговори між українською та американською делегаціями. Вони тривали понад 5 годин. Продовжити перемовини планують вранці 15 грудня.

- Зранку 14 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого постраждали 14 людей. Внаслідок удару зруйновано приміщення магазину «АТБ» в одному з мікрорайонів міста. Постраждалим надають допомогу. Кількість постраждалих зросла до 14 людей, повідомив Федоров. Раніше він казав, що серед поранених — два рятувальники, поліціянт та шестирічна дитина.

- Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск нового експериментального проєкту, що передбачає автоматичне взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

- У ніч проти 14 грудня українські військові уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї та нафтобазу Урюпінська у Волгоградській області. Ударів завдали в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ. На обох об’єктах зафіксували вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюють.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ.

На даний час загалом відбулося 148 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала 42 авіаційних ударів, скинувши 103 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 4003 дрони-камікадзе та здійснили 3703 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив два авіаційні удари, скинувши шість КАБ та 140 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку: поблизу Синельникового, Приліпки, Вовчанська та у бік Колодязного. Дві ворожі атаки тривають до цього часу.

Тричі агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили дев’ять російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Колодязі, Новоселівка, Середнє та Зарічне. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Серебрянки та Переїзного.

На Краматорському напрямку відбулося одне боєзіткнення із противником у районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку наші війська сьогодні відбили 23 ворожі атаки поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на Покровському напрямку окупанти втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 11 безпілотних літальних апаратів; уразили чотири артилерійські системи, два автомобілі, дев’ять укриттів особового складу та склад боєприпасів противника.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Олександроград, Новоселівка, Соснівка, Вербове, Красногірське, Привільне, Злагода та Рибне. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Гуляйполя та у бік Варварівки.

На Оріхівському напрямку противник наступав один раз у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівського мосту закінчилась невдачею.

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!