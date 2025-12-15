Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 14 грудня 2025 року.
Крістал Пелес - Манчестер Сіті, Getty Images
15 грудня 2025, 10:20
У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу над Крістал Пелес із рахунком 3:0.
Головний бомбардир команди Ерлінг Голанд оформив дубль у ворота "орлів", а між двома голами норвежця відзначився Філ Фоден.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Манчестер Сіті у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Крістал Пелес - Манчестер Сіті 0:3
Голи: Голанд, 41, 88 (пен), Фоден, 69
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Клайн (Уче, 77), Вортон, Камада (Г'юз, 67), Мітчелл — Сарр, Піно — Матета (Нкетіа, 63)
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі (Льюїс, 90) — Сілва (Аїт-Нурі, 90), Гонсалес, Рейндерс (Савіньйо, 85) — Шеркі, Фоден — Голанд (Мармуш, 90)
Попередження: Камада, Гендерсон